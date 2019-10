Circus Bavaria tijdens herfstvakantie in Evergem Joeri Seymortier

22 oktober 2019

08u57 0 Evergem Kinderen en gezinnen uit Evergem en het Meetjesland kunnen tijdens de herfstvakantie genieten van ouderwets circusvermaak in Evergem.

Circus Bavaria bouwt de tenten op, aan de hoek van Elslo en de R4 in Evergem. Van zaterdag 26 tot en met donderdag 31 oktober zijn er voorstellingen. Elke dag is er een show om 14.30 uur, en op zondag is er een extra show om 11 uur. “Je ziet nieuwe attracties en gezichten in de circuspiste”, klinkt het bij Circus Bavaria. “De charmante Viktoria uit Tsjechië komt met zeven exotische katten en een prachtige ara. In het tweede deel van de show zien we haar terug met een vrolijke hondenshow en een shetlandpony. Uit Nederland komt Rein de Kok met toeren op de slappe koord. Zoon en schoondochter Pico en Picolina zorgen voor de komische noot.”

Info: www.circusbavaria.be. Reserveren voor loges op 0498/30.19.00.