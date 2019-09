Chiro Ertvelde houdt Bouwfeesten Joeri Seymortier

04 september 2019

10u34 0 Evergem Chiro Ertvelde organiseert dit weekend de Bouwfeesten. Er wordt zo geld ingezameld om de nieuwe Chirolokalen te financieren.

Op vrijdag 6 september wordt gestart met het traditionele spaghettifestijn. Voor 14 euro eet je spaghetti à volonté. Vanaf 21 uur zijn er optredens. Zaterdag om 13.30 uur start de sneukeltoer aan de lokalen in de Guldensporenlaan 28 in Ertvelde. Er is een kindernamiddag, en zaterdagavond is er de 1 euro-fuif.

Zondag is er vanaf 14 uur gezelligheid in de lokalen, met een upperdare, schieting, nagelen, muziek en lekkere drankjes.