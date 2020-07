CC Stroming probeert het in najaar toch met voorzichtig programma: meer film en kleinere voorstellingen Joeri Seymortier

30 juli 2020

15u47 0 Evergem Evergem lanceert toch een najaarsprogrammatie voor het Cultuurcentrum Stroming. Met meer film en kleinere voorstellingen.

Of er in het najaar voorstellingen kunnen doorgaan, kan vandaag niemand met zekerheid zeggen. Maar CC Stroming in Evergem pakt toch uit met een ‘coronaproof’ programma voor het seizoen 2020-2021. “In deze vreemde coronatijden ziet het programma er helemaal anders uit dan verwacht”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Verschillende voorstellingen werden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. De medewerkers van het Cultuurcentrum stelden toch een coronaproof programma samen, waarbij ingezet wordt op meer film en haalbare voorstellingen rekening houdend met het beperkt aantal toegelaten toeschouwers.”

Stroming wil op 15 september starten met Film Fest Gent on Tour. Op 18 september komt Sioen. Verder staan ook nog De Schedelgeboorten, de plaatselijke groep Woesten en De Kopergieterij op het programma.

Op dinsdag 25 augustus om 18 uur start de ticketverkoop voor Vrienden van Stroming. Je bestelt je vriendenpas samen met je tickets. Eén week later, op dinsdag 1 september om 18 uur, start de losse ticketverkoop. Alles onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen.

Info: www.cultuurcentrumevergem.be.