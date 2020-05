CC Evergem pakt uit met carpoolbox: na coronatijd samen met andere cultuurliefhebbers naar de voorstelling rijden Joeri Seymortier

22 mei 2020

10u04 0 Evergem Cultuurcentrum Evergem pakt in volle coronalockdown uit met een nieuwe website. Opvallend is de ‘carpoolbox’ waarin je kan afspreken om samen naar een voorstelling te rijden.

“In allesbehalve evidente tijden voor de culturele sector, zijn we blij dat we de nieuwe website van Cultuurcentrum Evergem kunnen voorstellen”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Een opvallende nieuwigheid is de carpoolbox, waar je plaatsen in de wagen kan aanbieden of aanvragen om na de coronatijden samen naar de voorstelling te komen. Je vindt op de website nu al het komende seizoenprogramma, weliswaar onder voorbehoud. De datum voor verkoop van tickets voor het nieuwe seizoen moeten we nog even uitstellen, door de ondertussen gekende omstandigheden. Er is ook een aparte pagina voor de culturele projecten die lopen in samenwerking met de gemeente Evergem. En er is een nieuw handig ticketsysteem, met onder andere een ruilbox om op een gemakkelijke manier tickets onderling te wisselen.”

Info: www.cultuurcentrumevergem.be.