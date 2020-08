CC Evergem al even leeg door corona, maar vorig jaar drukste jaar sinds 2010 Joeri Seymortier

16 augustus 2020

16u45 0 Evergem Het Cultuurcentrum Evergem staat al een tijdje leeg door corona, maar uit de jaarcijfers blijkt dat 2019 een topjaar was. Het drukste van de voorbije tien jaar.

Een topjaar voor cultuur wordt 2020 door de corona niet. Maar uit de jaarrekening blijkt 2019 dat in Evergem wel geweest te zijn. “Vorig jaar was ons Cultuurcentrum maar liefst 242 dagen bezet”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Dat is de hoogste bezettingsgraad in de voorbije tien jaar. De stijging zit voornamelijk is meer bezette dagdelen voor opbouw en afbraak, en repetities.”

Vorig jaar waren er in CC Evergem 128 podiumactiviteiten, goed voor 30.187 deelnemers. Cinema Westside lokte 5.325 mensen naar de film, maar dat zijn er wel 1.657 minder dan bij het startjaar 2018. Vorig jaar kwamen ook 8.047 kinderen naar een schoolvoorstelling in Evergem. Opvallend: het ging om 25 Evergemse scholen en 56 scholen van buiten Evergem.