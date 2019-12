Catpower en Dierenbescherming Meetjesland krijgen financieel duwtje in de rug: elk 3.000 euro extra Joeri Seymortier

27 december 2019

14u08 0 Evergem Goed nieuws voor twee dierenasielen in Evergem. Catpower en Dierenbescherming Meetjesland krijgen elk een eenmalige Vlaamse subsidie van 3.000 euro.

Catpower is een nieuw kattenasiel in Evergem. Dierenbescherming Meetjesland heeft al langer een werking. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) geeft elk erkend dierenasiel nu een eenmalige subsidie van 3.000 euro. Er stroomt zo dus 6.000 euro naar Evergem. “Als schepen van Dierenwelzijn ben ik blij met dit nieuws, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Onze gemeente heeft een zeer nauwe en positieve samenwerking met deze twee asielen, en we beschouwen dit financieel duwtje in de rug dan ook als een blijk van waardering voor het fantastische werk die deze asielen voor ons doen. Op die manier kunnen de asielen nog vlotter werken , kunnen nog meer Evergemnaren de weg vinden naar een asiel, en kan er voor nog meer dieren een warme thuis gevonden worden.”