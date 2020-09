Carrefour Market Ertvelde schenkt kinderen De Regenboog gratis fluohesje Joeri Seymortier

18 september 2020

10u28 0 Evergem De zaakvoerders van Carrefour Market Ertvelde hebben de leerlingen van basisschool De Regenboog bedacht met een gratis fluohesje.

De kinderen van De Regenboog kunnen nu nog veiliger naar school wandelen en fietsen. Bij de overhandiging van het cadeau werden de warenhuiseigenaars getrakteerd op een dansje. “Door de werken in de Pastorijstraat vorig jaar, is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de Carrefour Market Ertvelde en onze school”, zegt directeur Marie-Rose. “We mochten de parking gebruiken als kiss-and-ride zone. De eigenaars willen heel graag met ons verder samenwerken en stellen het belang van veilig schoolverkeer voorop. De Carrefour Market Ertvelde biedt daarom aan al onze leerlingen een gratis fluohesje aan, gepersonaliseerd met het logo van onze school, en in verschillende maten voor groot en klein.”