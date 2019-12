Cameracontrole op 9 locaties in Evergem en Assenede... maar niemand mag weten waar Joeri Seymortier

04 december 2019

11u36 3 Evergem Er komen ANPR-camera’s op negen trajecten in Evergem en Assenede. Opvallend: niemand mag momenteel weten waar die komen.

De politiezone trekt 461.000 euro uit voor de camera’s die in de tweede helft van 2020 overal geplaatst worden. Maar waar die komen, wil niemand voorlopig prijsgeven. “Er is afgesproken op de politieraad om de trajecten nog niet bekend te maken, en ik wil mij daar ook aan houden”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “De camera’s komen op negen plaatsen over de volledige politiezone, waarvan vijf op het grondgebied van Evergem en vier op het grondgebied van Assenede. Dat gebeurt in de tweede helft van 2020. Na een grondige evaluatie kunnen er in de loop van 2021 nog extra camera’s bijkomen.”

Een ANPR-camera, wat staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ is een speciale camera die nummerplaten herkent. Deze camera’s kunnen naast snelheid meten, ook nummerplaten herkennen van bijvoorbeeld geseinde of gestolen wagens. “ANPR- camera’s kunnen belangrijk zijn in het kader van inbraakpreventie en ook om bepaalde misdrijven op te sporen of op te lossen”, klinkt het nog.