Burgemeester lanceert nieuwjaarsboodschap: “Evergem aangenamer, veiliger, groener en mooier maken” Joeri Seymortier

01 januari 2020

13u19 0 Evergem Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem start 2020 met een nieuwjaarsboodschap, waarin hij terugkijkt en vooruitblikt.

Evergem gaat de komende jaren 62 miljoen investeren en dat zullen we volgens de burgemeester ook voelen. “We gaan Evergem nog aangenamer, veiliger, groener en mooier maken”, zegt Joeri De Maertelaere. “De vele aangename ontmoetingen met inwoners en verenigingen zijn voor ons de natuurlijke brandstof om ook de komende jaren verder te gaan. Met plezier denk ik terug aan de zomer met een geslaagde 11-juliviering, de langste fanfare, en het spektakel naar aanleiding van 150 jaar Willen is Kunnen. We starten met goede moed in 2020 en kijken uit naar een jaar met vele nieuwe kansen en uitdagingen. Het weekend van 20 en 21 juni staat met stip in onze agenda. Dan is er opnieuw Levensloop waar vele duizenden inwoners samen strijden voor het goede doel. Een prima gezondheid en veel mooie en warme momenten in 2020: dat is mijn wens voor elk van jullie.”

Burgemeester De Maertelaere blikt ook terug op de pijnlijke momenten van 2019. “Helaas was niet alles rozengeur en maneschijn in 2019”, schrijft hij in zijn nieuwjaarsboodschap. “De Gentse Kanaalzone is getroffen door een legionellacrisis waardoor twee van onze inwoners zijn gestorven, en een aantal andere inwoners in het ziekenhuis lagen. In september was er het dramatisch ongeval op de Noordlaan, waarbij een jongen van 15 het leven liet. Dergelijke gebeurtenissen zijn verschrikkelijk en treffen onze volledige gemeente recht in het hart. Onze gedachten zijn deze periode in het bijzonder bij de families die hun dierbaren moeten missen”, klinkt het nog.