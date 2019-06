Buitenschoolse kinderopvang, vakantiewerking en speelpleinwerking Evergem worden duurder Joeri Seymortier

29 juni 2019

13u00 7 Evergem Evergem slaat vanaf 1 september de prijzen op van de buitenschoolse kinderopvang, de vakantiewerking en de speelpleinwerking.

Het basistarief van de buitenschoolse kinderopvang in Evergem verhoogt van 0,40 euro per kwartier naar 0,50 euro per kwartier. Het sociaal tarief voor mensen die het moeilijk hebben, blijft wel gelijk op 0,20 euro per kwartier. “Er is vanaf september ook geen opvang meer op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “De gemeente werkt samen met externe partners om op deze dagen een leuk aanbod te voorzien voor de kinderen.”

Ook voor de vakantiewerking en speelpleinwerking betaal je vanaf september 10 eurocent meer per kwartier: van 0,25 naar 0,35 euro per kwartier. Voor een volledige speelblok betaal je 3 euro. Het sociaal tarief is 0,20 euro per kwartier en 2 euro voor een volledig speelblok.

Voor de speelpleinwerking wordt de doelgroep aangepast. Kinderen van 3 tot 14 jaar zijn een hele dag welkom van 7 tot 18 uur. De drie de speelpleinen zijn in de zomer inclusief, dus ook voor kinderen met een beperking.