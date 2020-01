Buiten schooltijd parkeren toegestaan op busparkeerplaats Joeri Seymortier

13 januari 2020

09u16 0 Evergem Evergem versoepelt het gebruik van de parkeerplaats voor de schoolbus, in de Ommegangstraat.

In de Ommegangstraat is er een speciale parkeerplaats voor de schoolbus voorzien. “Binnenkort plaatsen we een verkeersbord dat toelaat dat er buiten de schooluren ook andere voertuigen parkeren”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De parkeerplaats blijft op schooldagen tussen 8 en 17 uur exclusief gereserveerd voor de schoolbus. Buiten deze uren en in het weekend mag de plaats ook gebruikt worden door andere voertuigen. Deze nieuwe regeling gaat van start wanneer het verkeersbord geplaatst is.”