Bufferzone tussen dorp Doornzele en Gentse Kanaalzone weer wat groener: ook jij kan helpen Joeri Seymortier

07 december 2019

11u50 0 Evergem De bufferzone tussen het dorp van Doornzele bij Evergem en de Gentse Kanaalzone is weer wat groener, na een nieuwe aanplantactie.

De aanplant van de nieuwe bomen gebeurde met hulp van de Landbouwschool in Melle, en met geld uit het Landschapsfonds. “Het zijn de bedrijven in de Gentse haven die geld storten in het Landschapsfonds”, legt Kathleen Van Belle van VLM uit. “Dat geld wordt gebruikt voor de financiering van de aanplant en het onderhoud van bomen op private landbouwgronden. De bomen die we zo planten vormen een extra aanvulling op het vele groen dat door de overheid in de publieke zones van de koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone wordt aangeplant. Wie in de toekomst in de koppelingsgebieden graag een knotbomenrij, hoogstambomenrij of een houtkant wil aanplanten en beheren, in ruil voor een marktconforme vergoeding, kan contact opnemen met het secretariaat van het Landschapsfonds. Ook wie al in het project is gestapt en bijkomende aanplantingen wil uitvoeren, kan zich melden.”

Info: www.vlm.be.