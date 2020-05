Brouwer en chocoladeproducent zorgen samen voor Evergems vaderdagcadeau Joeri Seymortier

27 mei 2020

14u57 2 Evergem Twee ondernemingen in Evergem slaan de handen in mekaar en brengen een lokaal vaderdaggeschenk op de markt.

De Evergemse chocoladeproducent van het merk ‘Chocolates from Heaven’ werkt voor vaderdag samen met Brouwerij van Steenberge uit Ertvelde. “We zien dat mensen meer en meer de neiging hebben om lokaal geproduceerde producten te kopen. Daarom gingen we op zoek naar een tof lokaal vaderdagcadeau”, klinkt het in de chocoladefabriek. “Met Brouwerij van Steenberge hebben we een heel fijn contact en zij waren onmiddellijk enthousiast om met ons samen te werken voor dit project. In het pakket zitten drie verschillende biertjes: Gulden Draak, Fourchette en Baptist, samen met een bierglas van het merk Fourchette. Daarnaast zit in het pakket ook onze eerlijke biologische en fairtrade chocolade.”

Het pakket kost 24,99 euro en kan besteld worden op https://chocolates-from-heaven.myshopify.com. Dat kan tot 8 juni en dan wordt het voor vaderdag gratis thuis bezorgd over heel België.