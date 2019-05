Bron van legionella-uitbraak gevonden: burgemeester van Evergem wil dat bedrijf zich bekendmaakt ttr

29 mei 2019

16u52

De koeltoren die volgens laboresultaten hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de legionella-besmetting in de Gentse kanaalzone, is zo goed als zeker gedesinfecteerd. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid op een persconferentie. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitbraak wordt niet bekendgemaakt. Dat betreurt burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem, hij roept het bedrijf op om toch te communiceren. Aan de legionella-uitbraak stierven twee mensen, 32 werden er ziek.

Genetisch onderzoek toont dat er een overeenkomst is tussen het type legionella pneumophila dat is teruggevonden in het staal en minstens vijf patiënten. Een “zeer sterk wetenschappelijk argument om te staven dat deze vijf patiënten ziek geworden zijn door een infectie met legionellakiemen uit de koeltoren van dit bedrijf”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De koeltoren is dan ook de meest waarschijnlijke besmettingsbron van de uitbraak van legionellose in de Gentse kanaalzone. Het bedrijf in kwestie heeft sinds 15 mei een reeks desinfecties uitgevoerd, waardoor het besmettingsrisico onder controle is. Een verhoogde waakzaamheid blijft aangehouden tot negentien dagen na de laatste patiënt. Het bedrijf wordt permanent opgevolgd.

De naam van het bewuste bedrijf wordt niet genoemd, omdat er een strafonderzoek loopt.

Opvolging

“Een koeltoren heeft door het jaar heen een programma van desinfecties. Je kan bijkomende maatregelen nemen om het risico op besmetting weg te nemen. We hebben bevestiging gekregen dat zo’n bijkomende desinfectie is gebeurd op 15 mei. Vanaf dan is het risico onder controle gebracht. Daarna zijn deze maatregelen systematisch herhaald. Vanaf 25 mei verwachten wij geen nieuwe besmettingen meer. Het zou nog wel kunnen dat er een enkeling opduikt, maar het aantal moet wel lager liggen dan de meldingen die we eerder kregen”, deelt het Agentschap Zorg en Gezondheid mee.

“We hebben het bedrijf de opdracht gegevens om de desinfecties dagelijks te blijven herhalen. Als dit niet mogelijk is, moeten zij hun koeltoren stilleggen. We gaan de waardes opvolgen en dagelijks stalen laten nemen. Als er een nieuwe legionellagroei zou ontstaan, dan moet de koeltoren stilgelegd worden”, klinkt het.

“Wat de patiënten betreft: 21 mensen van de 32 mensen zijn thuis. Twee daarvan zijn nooit in het ziekenhuis geweest. Nog negen mensen verblijven in het ziekenhuis, onder wie twee op intensieve zorgen. Maar artsen delen mee dat er een gunstige evolutie is. En zoals u weet, zijn twee mensen overleden”, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Strafrechtelijk onderzoek

“Het is het recht van de inwoners en de slachtoffers en hun familieleden om de waarheid te kennen. Dat is de reden waarom we ons burgerlijk partij hebben gesteld. Er zal door de onderzoeksrechter inzage verleend worden in het onderzoek. Maar vandaag kunnen we de bron niet geven door het onderzoeksgeheim”, zegt Joeri De Maertelaere, de burgemeester van Evergem.

Oproep tot communicatie

Dat betreurt hij evenwel: “Dit stelt ons met een gewetensprobleem”. De burgemeester doet een oproep aan het bewuste bedrijf, dat door het agentschap geïnformeerd is over de infectie. “Onze mensen hebben het recht om deze bron te kennen”, aldus De Maertelaere. “We willen aan het bedrijf vragen dat het actief zou communiceren. Dat zou goed zijn naar de inwoners toe. Men hoeft niet te wachten tot de onderzoeksrechter inzage verleent.”

