Briljanten feest: Medard en Simonna delen 65 jaar lief en leed Joeri Seymortier

28 juli 2019

11u17 3 Evergem Medard Dhooge (89) en Simonna Moeraert (89) uit de Lindenlaan in Ertvelde zijn gevierd voor hun 65ste huwelijksverjaardag.

Het briljanten koppel werd samen met de familie ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem. Voor het eerst mocht de jongste schepen Sven Roegiers de plechtigheid leiden. Medard en Simonna leerden elkaar kennen op het openluchtbal van Kluizen. Na een verloving van drie jaar zijn ze getrouwd in de Heilig Hartkerk van Belzele, en kwamen ze wonen in de Lindenlaan in Ertvelde. Ze kregen samen een dochter, Christine. Simmona was huisvrouw en Medard was hoofdkok in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Vandaag genieten ze nog van verschillende uitstapjes in de streek.