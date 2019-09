Briljanten feest: 65 kaarsjes op huwelijkstaart Hubert en Georgette Joeri Seymortier

28 september 2019

17u12 0 Evergem Hubert D’hooge (87) en Georgette Versmesse (86) uit de Schoolstraat in Sleidinge bij Evergem zijn 65 jaar getrouwd.

Het briljanten koppel leerde elkaar kennen tijdens een fietstocht in het Nederlandse Walcheren. Hubert werkte zijn hele leven als schrijnwerker, en Georgette werkte vier jaar bij weverij Van Damme in Eeklo. Nadien bleef ze thuis om voor het gezin te zorgen: drie zonen en ondertussen ook vijf kleinkinderen en al acht achterkleinkinderen. Hubert is een ex-doelman en vandaag gaat het briljanten koppel nog altijd graag naar het voetbal kijken. Ook fietsen en een spelletje krulbol hoort bij de hobby’s.