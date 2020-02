Brandweer wordt elk jaar 125.000 euro duurder: tot 2,2 miljoen euro per jaar Joeri Seymortier

25 februari 2020

17u08 2 Evergem Evergem moet fors in de buidel tasten voor de brandweerzone Centrum. Elk jaar wordt de gemeentelijke dotatie 125.000 euro duurder.

Evergem kan in noodgevallen rekenen op het professionele korps uit Gent, maar die service heeft z’n prijs. “De gemeentelijke dotatie van Evergem stijgt elk jaar met 125.000 euro”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Dat is zo overeengekomen in 2014. De jaarlijkse stijging wordt nog verdergezet tot in 2023, wanneer we aan een jaarlijkse dotatie van 2,2 miljoen euro zullen zitten. Dat cijfer wordt wel opgelegd als een absoluut maximum.”

Nieuwe brandweerpost

Evergem wordt binnenkort een belangrijke poot voor de brandweerzone Centrum. “Het is voor onze gemeente een grote meerwaarde dat de brandweerzone onze gemeentelijke gronden in de Durmakker gekocht heeft”, zegt burgemeester De Maertelaere. “Daar werd 683.000 euro voor betaald. De komende jaren zal in de Durmakker een nieuwe brandweerpost gebouwd worden. Wellicht komt er ook een opleidingscentrum. Zeker een meerwaarde om dat als gemeente op je grondgebied te hebben”, zegt de burgemeester nog.