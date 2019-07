Brandweer druk in de weer op Jacques Paryslaan met poetsen van wegdek Jeroen Desmecht

30 juli 2019

21u31 0 Evergem De brandweer was dinsdagavond druk in de weer aan het kruispunt van Elso met de Jacques Paryslaan in Evergem. Een vettige substantie had daar rond 18 uur het wegdek richting Wondelgem besmeurd.

Aangezien het niet meteen duidelijk was wat het glibberig goedje nu exact was, namen de opkuiswerken heel wat tijd in beslag. Het spoelmiddel van de brandweer sloeg niet aan, waarna een verantwoordelijke van het Agentschap voor Wegen en Verkeer werd opgetrommeld. Met behulp van een chemisch corrosief product werd de klus uiteindelijk toch geklaard. Nadien deed een bestelwagen ook een remtest aan hoge snelheid. Waar het goedje vandaan kwam, is niet duidelijk.