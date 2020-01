Brand vernielt gekende Ertveldse bakkerij: “Van zodra het kan, doe ik opnieuw open” Cedric Matthys

07 januari 2020

09u40 77 Evergem Het centrum van Ertvelde hing dinsdagochtend onder een dikke wolk rook. In bakkerij Bekaert in de Pastorijstraat brak brand uit in de achterbouw. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. “We gaan niet bij de pakken blijven zitten”, zegt zaakvoerder Bart Bekaert gedreven.

“Dit is ons levenswerk”. Bart Bekaert (43) en zijn vrouw Vanessa Vandenberghe (41) zijn duidelijk aangeslagen als we hen spreken. Het bakkerskoppel zag de achterbouw van de gekende Ertveldse bakkerij in de Pastorijstraat in vlammen opgaan. “Ik liep naar achter in de winkel en zag plots vuur”, zegt Bekaert. “Ik heb meteen alarm geslagen.”

Op het moment van de feiten was de bakkerij open, maar waren er geen klanten in de winkel. “We kregen de eerste oproep rond kwart na acht binnen”, laat majoor Patrick Sleeuwaert van de brandweerzone Centrum weten. “We rukten uit met drie wagens vanop verschillende brandweerposten. Eens ter plaatse stuurden we één ploeg naar binnen. Zij kregen de brand gelukkig snel onder controle. Er raakte niemand gewond. Ook bevond er zich geen asbest in het gebouw.”

Ambachtelijke bakkerij

Bakkerij Bekaert staat gekend als één van de beste bakkers van Oost-Vlaanderen. Drie jaar geleden kreeg Bart Bekaert het label ‘Handmade in Belgium’. De zelfstandigenorganisatie Unizo erkende Bekaerts ambachtelijke kwaliteitsproducten. De Ertveldse bakker vervaardigt immers alles met de hand en is dan ook in de verre omgeving gekend. In juni bestaat de zaak normaal gezien twintig jaar, maar het is voorlopig onduidelijk of ze tegen dan opnieuw open zal zijn. “We gaan niet bij de pakken blijven zitten”, zegt Bekaert gedreven. “Van zodra het kan, doe ik mijn bakkerij opnieuw open.”

Begrafenis

De brand vernielde niet enkel de achterbouw, maar zorgde ook heel wat rookschade op de bovenverdieping. Het koppel woont gelukkig niet in de bakkerij zelf. Ze moeten dus niet op zoek naar een tijdelijke woning. Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig nog wat gissen. De mazouttank achteraan het gebouw brandde volledig uit. Mogelijk vatte die vuur.

Door de brand was de Pastorijstraat een tijdlang afgesloten, maar om 10.30 uur werd de straat opnieuw vrijgegeven. De brandweer was op dat moment nog volop aan het nablussen, maar verschillende mensen moesten naar een begrafenis in de kerk van Ertvelde. Door de afgesloten straat zouden ze een hele omweg moeten afleggen. De brandweer achtte de situatie veilig genoeg en haalde de linten weg.