Brand vernielt dak en zolder van koffiespeciaalzaak en restaurant Panisto Didier Verbaere Joeri Seymortier

13 maart 2020

19u37 48 Evergem Een korte maar hevige dakbrand verwoestte vrijdagnamiddag om 16 uur het dak en de zolder van koffiespeciaalzaak Panisto op Brielken in Evergem. De brandweer kon vermijden dat het vuur uitbreidde naar de rest van het gebouw. De brand ontstond in de nok van de statige herenwoning op Brielken na dakwerken.

“Er was ‘s namiddags een lek gedicht door arbeiders in de nok van het dak. Toen de werknemers al weg waren, werd rook opgemerkt. Vermoedelijk is de brand ontstaan door smeulende roofing”, zegt officier Karel Verstockt van de brandweerzone Centrum.

In een mum van tijd sloegen vlammen uit het dak en stond de zolderkamer van het gebouw in lichterlaaie. “We waren meteen ter plaatse omdat we vlakbij op interventie waren”, zegt Verstockt. “Hierdoor konden we het vuur meteen indijken en vermijden dat het vuur oversloeg naar de andere verdiepingen. Daar is enkel lichte rook- en waterschade. Het gebouw zelf is intact, maar we raadden de bewoners toch aan om ‘s nachts elders onderdak te zoeken tot de elektriciteit is hersteld”, aldus officier Verstockt. De brandweer dekte het vernielde dak af met een zeil en verluchtte het pand.

Zoon Laurenzo

De koffiespeciaalzaak Panisto is eigendom van Dirk en Linda De Kezel. Je kan er genieten van een lekkere koffie of thee met gebak en sinds kort opende ook zoon Laurenzo (21) er een eigen zaak. Horeca zit in zijn bloed en nu wil hij voluit gaan voor zijn droom. Hij liep onder andere stage bij Vrijmoed in Gent, en werkte al in Davos in Zwitserland. “Nu is het tijd om mijn eigen verhaal te schrijven”, vertelde Laurenzo ons afgelopen week.

Vrijdag werd hij samen met zijn ouders opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Ze waren te aangedaan om te reageren. Maar het verhaal van Laurenzo tekenden we afgelopen week al op.