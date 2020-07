Brand(je) in Sloeberhof snel onder controle



Didier Verbaere

19 juli 2020

18u21 0 Evergem In het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sloeberhof in de Langerbruggestraat in Evergem, brak zondagnamiddag omstreeks 17 uur een brand(je) uit. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt.

Plastiek verpakkingsmateriaal was er op een kookfornuis blijven liggen en vatte vuur. Dat zorgde voor een korte maar hevige rookontwikkeling. Iedereen in het gebouw kon zich tijdig uit de voeten maken en de brandweer was snel ter plaatse. De schade bleef bepertk.