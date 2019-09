Bodemwater oppompen voortaan verboden in groot deel Rieme Joeri Seymortier

09 september 2019

06u00 0 Evergem Eigenaars van zowat 400 percelen in het dorp Rieme bij Evergem krijgen een nieuw bodemattest in de bus. Het is daar voortaan verboden om bodemwater op te pompen en te gebruiken.

De nieuwe richtlijn heeft alles te maken met een bodemvervuiling, waar de oude fabriek Total tot de jaren zeventig verantwoordelijk voor was. “Eerst en vooral: er is hier geen enkel rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Wie een perceel heeft in de afgebakende zone tussen Total en het kanaal, kan dat gewoon verder blijven gebruiken voor wonen, werken en leven. Je kan daar perfect een moestuin hebben, kinderen kunnen er in de zandbak spelen en huisdieren kunnen er zonder gevaar buiten lopen. De verontreiniging die vastgesteld is, situeert zich op ongeveer 25 meter diepte. Daarom wordt nu een nieuw bodemattest afgeleverd, waarin staat dat grondwater daar niet meer mag gebruikt worden. Volgens het officieel register heeft niemand daar een waterput, dus eigenlijk zou er nergens een probleem mogen zijn. Maar wij willen als gemeente klaar en duidelijk communiceren. Ook belangrijk: dit heeft niets met leidingwater of regenwater te maken. Dat mag in Rieme zonder probleem verder gebruikt worden.”

De problematiek in Rieme is niet nieuw. In de oude fabriek van Total werd tot in 1976 ook witte olie geproduceerd. Het restproduct van dat proces was zuurteer, en dat werd opgeslagen in grote bekkens op de site van de fabriek. Sinds de jaren tachtig werden al miljoenen geïnvesteerd in de sanering van die bekkens. Maar in de loop van de voorbije jaren zijn er toch schadelijke producten diep in de bodem terecht gekomen. Ovam, de fabriek en de overheid bekijken hoe ze die schadelijke stoffen op termijn uit de bodem kunnen krijgen.

De inwoners van Rieme worden op woensdag 25 september, tussen 16 en 20 uur, uitgenodigd op een infomarkt. Die vindt plaats in de polyvalente zaal Sint-Barbara in Rieme.

Info: www.evergem.be.