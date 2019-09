Binnenkort overal maximum 50 per uur in Langendam Joeri Seymortier

01 september 2019

11u58 0 Evergem Binnenkort mag je in de Langendam in Sleidinge overal maximum nog 50 kilometer per uur rijden.

Vandaag mag je op een groot deel van Langendam nog 70 per uur rijden, maar de gemeenteraad van Evergem besliste om dat terug te brengen naar een nieuwe maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. “Concreet geldt dan een maximumsnelheid van 50 per uur in de volledige straat, tot het kruispunt met de Mithremstraat”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “In Langendam zijn een aantal bedrijven gevestigd, waardoor er vrij veel vrachtverkeer is. Aangezien het ook gaat om een smalle straat die deel uitmaakt van het lokaal fietsroutenetwerk, was de verlaging van de maximumsnelheid nodig.”

De nieuwe maximumsnelheid is van toepassing van zodra de verkeersborden geplaatst zijn.