Bijna 1 op 5 te snel in Evergem en Assenede: hier wordt geflitst Joeri Seymortier

02 oktober 2019

09u40 9 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem heeft in september intensieve snelheidscontroles gehouden. Bijna 1 op 5 chauffeurs reed te snel.

“Vorige maand werden in de politiezone Assenede-Evergem 3.215 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidscontroles”, zegt commissaris Yves Tuytschaever. “Tijdens die controles werden 608 bestuurders betrapt op een te hoge snelheid, en werden geverbaliseerd. Dat gaat om 18,9 procent van de bestuurders die een snelheidsovertreding maken. Ook de komende maanden zullen er regelmatig snelheidscontroles gehouden worden.”

Waar wordt in Evergem en Assenede vooral gecontroleerd op snelheid? De snelheidscontroles van september gebeurden in ieder geval in de volgende straten: Ertveldesteenweg Oosteeklo, Kuitenbergstraat Belzele, Jacques Paryslaan Evergem, Stuivenbergstraat Ertvelde, Trieststraat Assenede, Reibroekstraat Evergem, Oude Burggrave Kluizen, Wurmstraat Sleidinge, Langerbrugsestraat Evergem, Beekstraat Bassevelde, Volpenswege Sleidinge, Schoonstraat Evergem, Stationstraat Boekhoute, Oosthoek Oosteeklo, Noordlaan Ertvelde, Oosyeindestraat Belzele, Stoepestraat Assenede, Droogte Evergem en Wippelgemeindeken in Wippelgem.