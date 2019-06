Biezenkouter in Ertvelde: te veel sluipverkeer en te snel verkeer Joeri Seymortier

14 juni 2019

10u46 0 Evergem De buurt van de Biezenkouter in Ertvelde vraagt de gemeente om maatregelen tegen het vele sluipverkeer in de straat.

Vicky Van Hyfte (Sterk) bracht de problematiek op de gemeenteraad van Evergem. “De Biezenkouter in Ertvelde wordt te veel gebruikt als sluipweg, en heel wat wagens rijden er ook veel te snel. De buurt vraagt snelheidsremmende maatregelen”, zegt het gemeenteraadslid.

Schepen Lucas Van der Meersch (CD&V) belooft de zaak te onderzoeken. “De laatste metingen in de Biezenkouter dateren van 2015, dus hoogtijd om daar eens nieuwe snelheidsmetingen te laten uitvoeren. Samen met de stuurgroep Verkeer gaan we dan kijken of er maatregelen nodig zijn, en welke die kunnen zijn”, zegt de schepen.