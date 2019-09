Bibliotheken Evergem gesloten van 30 september tot 11 oktober Joeri Seymortier

26 september 2019

09u38 0 Evergem De bibliotheken van Evergem moeten van 30 september tot 11 oktober noodgedwongen de deuren sluiten.

De Evergemse bibliotheken schakelen net als alle Oost-Vlaamse bibliotheken over op een ander softwaresysteem. Daarom sluiten ze de deuren van 30 september tot 11 oktober. Op 12 oktober kan je er opnieuw terecht. “Je kan in die tijd dus geen boeken, tijdschriften, dvd’s, strips of cd’s uitlenen en inleveren”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “De inleverschuif kan je ook niet gebruiken. Om boetes te voorkomen, passen we de uitleentermijn automatisch aan. De catalogus is online raadpleegbaar tot vrijdag 4 oktober. De bib informeert je wanneer je de catalogus opnieuw kan raadplegen.”