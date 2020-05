Bibliotheekstraat wordt nog dit jaar eerste fietsstraat in Evergem Joeri Seymortier

21 mei 2020

12u29 0 Evergem Evergem krijgt binnenkort een eerste fietsstraat. Die komt in het centrum, in de Bibliotheekstraat en het Braeckmanplein.

Een fietsstraat is een straat die ingericht is voor de fietser als hoofdgebruiker, en waar de auto alleen maar ‘als gast’ wordt toegestaan. Een autobestuurder mag er geen fietsers voorbij steken, en mag er niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. “De eerste fietsstraat in onze gemeente komt in de Bibliotheekstraat en het Braeckmanplein”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Bedoeling is om een veilige fietsverbinding te realiseren dwars doorheen onze dorpskom. De komende weken zal het Braeckmanplein en een deel van de Kapellestraat een wegdek in asfalt krijgen. Dit najaar is het dan de bedoeling om de effectieve fietsstraat te installeren, met de nodige verkeersborden en wegbeschildering. Daarvoor moet de gemeenteraad eerst nog het licht op groen zetten. Bij alle ingrepen die we doen, is het niet de bedoeling om de auto uit ons dorpscentrum te weren. Het is vooral de bedoeling om de fietser een groter comfort en veiligheid te bieden.”