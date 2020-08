Bibliotheek Evergem groeit, Ertvelde en Sleidinge iets achteruit Joeri Seymortier

18 augustus 2020

De drie bibliotheken in Evergem draaien op volle toeren, met vorig jaar 312.161 uitleningen.

Dat cijfer is zowat stabiel met het jaar voordien, maar de laatste zes jaar is het aantal uitleningen wel gestegen met meer dan 70.000 boeken en ander materiaal. 66 procent van alle uitleningen gebeuren in de hoofdbibliotheek Evergem. Ertvelde en Sleidinge hebben elk 14 procent van de uitleningen, en de rest gebeurt via de scholen. “Meer in detail per bibliotheek zien we een kleine daling van het aantal uitleningen in Sleidinge en Ertvelde, en een toename in de hoofdbibliotheek in Evergem-centrum”, klinkt het nog.