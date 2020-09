Bib Evergem verkoopt oude boeken aan 1 euro Joeri Seymortier

30 augustus 2020

12u00 11 Evergem De bibliotheek van Evergem organiseert een uitverkoop van oude boeken, en doet die voor 1 euro van de hand.

Bibliotheek Evergem verkoopt een pak oude boeken aan 1 euro per stuk. Er is een ruime keuze uit romans, thrillers, kinderboeken, kunstboeken en wetenschappelijke boeken. “Het hele jaar door vind je in de bib een rekje waar je afgevoerde boeken voor 1 euro kan kopen. Nu is er tijdelijk een ruimere boekenverkoop in Bibliotheek Evergem, zolang de voorraad strekt”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V).

Er mogen maximum 25 bezoekers tegelijk in de bibliotheek. De oude boeken vind je in de leeszaal.