Bib Evergem maandag uitzonderlijk dicht Joeri Seymortier

15 november 2019

15u23 0 Evergem De bibliotheek van Evergem blijft op maandag 18 november uitzonderlijk gesloten voor het publiek.

Boeken uitkiezen in de bibliotheek zal maandag dus niet kunnen. De bib zit nochtans volop in de Voorleesweek, die loopt van 16 tot 24 november. Alle vormen van voorlezen aan kinderen staan dan centraal. Nieuw in het assortiment van de Evergemse bib zijn de badboekjes en knisperboekjes voor kinderen. “Lid worden van de bibliotheek is gratis”, klinkt het. “Ontdek wat we allemaal in huis hebben. Er is een speciale collectie voor baby’s en peuters, met knisper- en badboekjes. Kom ze zeker tijdens de Voorleesweek ontdekken.”

Info: www.evergem.be/bibliotheek.