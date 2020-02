Bib Evergem lanceert spelmateriaal voor mensen met lichte dementie Joeri Seymortier

18 februari 2020

17u57 0 Evergem In de bibliotheek Evergem kan je vanaf nu spelmateriaal lenen, gericht op ouderen en mensen met lichte dementie.

De collectie is uniek in het Meetjesland. “Ouderen vertellen graag over hoe het vroeger was en worden dikwijls blij bij de herinneringen aan hun jeugd of kindertijd”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Er zijn spellen met vragen over vroeger en afbeeldingen waarbij ouderen anekdotes van vroeger kunnen vertellen. Het kan de drempel verlagen om een gesprek op gang te brengen. Het spelmateriaal is gericht op ouderen. De blokken, dobbelstenen, puzzelstukken en pionnen zijn groot en degelijk. De tekst op de kaarten is groot en goed leesbaar. Iedereen kan het materiaal lenen. Je kan het bijvoorbeeld meenemen op bezoek bij je grootouders. Het is ook ideaal voor vrijwilligers die met ouderen werken.

Op zondag 15 maart is het ‘Dag van de Zorg’. Bibliotheek Evergem stelt daar haar materiaal voor. De ‘Dag van de Zorg’ vindt plaats in Woonzorgcentrum Ave Maria, Hooiwege 1, van 10 tot 17 uur. Er zijn informatiestanden rond diverse thema’s. Je kan het materiaal bekijken via evergem.be/bibliotheek en in de bibliotheek zelf.