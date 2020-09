Bewoners vertrekken naar vrienden en net dan breekt brand uit: huis onbewoonbaar Tijs Van Puyenbroeck

12 september 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. ERTVELDE Een zware brand in een huis in de Trilkouter in Ervelde (Evergem) heeft schade aangericht aan twee huizen. Het vuur ontstond in de achterbouw en vernielde grote delen van de benedenverdieping. Ook de veranda van de buurman stortte in. De kat van de getroffen bewoners overleefde het niet. Opvallend: ook enkele vergunde wapens werden uit het huis gehaald.

De twee bewoners van een huis in de Trilkouter waren net aangekomen bij hun vrienden toen ze plots telefoon kregen van de eigenaar van hun woning. Er was brand uitgebroken in de achterbouw van hun huis. “Wij zaten op ons terras achter ons huis, toen ik plots een enorme knal hoorde”, vertelt de buurman die de hulpdiensten belde. “Wij wonen hier vlak aan de R4 en dacht in eerste instantie dat er voor de zoveelste keer een ongeval met een vrachtwagen was gebeurd. Toen ik de straat opliep zag ik echter dat het om brand ging bij onze overburen. Op zich niks ernstig maar na enkele minuten zag ik vlammen.”

Brandweerkapitein Steven Van Vooren arriveerde enkele minuten later. “Toen sloegen de vlammen al uit het dak (foto onder, nvdr.) De oorzaak is voorlopig onbekend, de ontploffing die de buurman hoorde zou ook een kleine instorting kunnen geweest zijn. We kregen het vuur na enige tijd onder controle, maar de water- en rookschade in de woning is groot. Een deel van de achterbouw stortte in op de veranda van de buurman waardoor diens veranda ook zwaar beschadigd is.” Een Porsche, die in de garage stond, bleef gelukkig onbeschadigd.

Wapens

Groot was de verbazing toen een indrukwekkend wapenarsenaal uit het huis werd gehaald. “De bewoner gaf inderdaad onmiddellijk aan dat er vergunde wapens en munitie om aan kleiduifschieten te doen in het huis te vinden waren. Daarom hebben we gevraagd die in veiligheid te brengen. Gevaar was er op geen enkel moment aangezien de geweren boven werden gestockeerd.”

Gewonden vielen er niet, maar de bewoner van de aangrenzende woning kreeg het even benauwd. De man is hartpatiënt en kreeg ook wat rook binnen. De ambulanciers ontfermden zich over hem maar uiteindelijk hoefde hij niet naar het ziekenhuis afgevoerd te worden.