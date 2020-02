Bestuurders zijn hardleers: nog altijd één op vijf te snel in Evergem en Assenede Joeri Seymortier

14 februari 2020

17u25 0 Evergem De bestuurders in Evergem en Assenede blijken hardleers. In januari reed opnieuw een op vijf chauffeurs te snel.

In januari controleerde de politiezone Assenede-Evergem 4.044 voertuigen op snelheid. “Daarvan reden 786 voertuigen te snel, dat is bijna twintig procent van de gecontroleerde voertuigen. De chauffeurs werden geverbaliseerd”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De controles vonden plaats op 17 verschillende plaatsen, zowel in zones 30 als in bebouwde kommen waar je 50 per uur mag rijden, als in zones waar je 70 mag rijden. Er waren acht controles gehouden in Evergem en negen in Assenede.”

Er worden de komende maanden nog meer flitscontroles aangekondigd. “De politie van Assenede en Evergem zet sterk in op verkeersveiligheid, dat staat ook zo in het zonaal veiligheidsplan. Onze politie zal ook in 2020 regelmatig repressieve snelheidscontroles houden”, zegt de burgemeester nog.