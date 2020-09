Bestuurder rijdt 91 kilometer per uur in de bebouwde kom Dylan Vermeulen

09u29 1 Evergem Een 69-jarige snelheidsduivel moet zijn rijbewijs twee weken inleveren en een boete van 480 euro betalen.

De politierechter in Gent heeft een 69-jarige autobestuurder veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 480 euro. De man reed in Evergem 91 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Ik wist niet waar ik met mijn gedachten zat, ik was er even niet bij”, verklaarde de gepensioneerde bestuurder.