Bestuurder knalt op geparkeerde wagen en rijdt doodleuk verder: “Mijn wiel hangt een halve meter uit de kas” Wouter Spillebeen

27 juli 2020

16u18 0 Evergem Bewoners van de Nieuweweg in Kluizen (Evergem) zijn op zoek naar de bestuurder van een Audi Q5 die zondagavond een geparkeerde wagen aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. In de straat wordt volgens de bewoners vaak te snel gereden en ongevallen komen er dan ook vaak voor. “Voor mij was het de tweede keer in vier maanden.”

De bewoner van de Nieuweweg, die liever anoniem blijft, hoorde zondagavond een luide knal toen hij al in bed lag. “Mijn auto stond voor onze deur op straat geparkeerd. Nadat ik de klap hoorde, keek ik door het raam naar buiten. Ik zag mijn beschadigde auto, maar de aanrijder was al weg”, vertelt hij. “De hele straat kwam naar buiten. Allemaal hadden ze de klap gehoord, maar geen enkele van hen heeft de aanrijder gezien.”

De Nieuweweg ligt aan de rand van de bebouwde kom en is een vrij rechte baan, wat voor veel bestuurders blijkbaar een uitnodiging is om te snel te rijden. “Hier wordt dagelijks geracet”, zegt de bewoner. “Er ligt wel een verkeersdrempel, maar die is er meer voor de show.” Door de vele snelheidsduivels gebeuren er regelmatig ongevallen. “Vier maanden geleden was er al eens iemand tegen mijn auto gereden. Gelukkig bleef die persoon wel ter plaatse. Toen waren mijn bumper en achterlicht kapot. Deze keer is mijn wagen mogelijk total loss. Mijn wiel hangt een halve meter uit de wielkas.”

Getuigen

De bewoner en zijn gezin hadden een weekendje weg gepland met de wagen, maar dat dreigde volledig in het water te vallen. “Gelukkig kunnen we een auto lenen van familie. Zo kunnen we toch nog eens een ontspannend momentje hebben met het gezin.”

Intussen voert de politie een onderzoek naar de aanrijding met vluchtmisdrijf. Aan de hand van een mistlamp en een stuk plastic die tussen de brokstukken gevonden zijn, weten de eigenaars dat de aanrijdende wagen een Audi Q5 is. “Hopelijk kan de politie met hulp van het serienummer op de lamp de dader vinden”, klinkt het. Intussen lanceerde de bewoner ook een oproep naar eventuele getuigen. Wie meer informatie heeft over het ongeval of de aanrijder kan de politie van zone Assenede-Evergem contacteren op het nummer 09 257 00 10.