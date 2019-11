Beste Beenhouwer van België zet deuren open Anthony Statius

05 november 2019

13u18 2 Evergem Klasseslager Vermeulen uit Sleidinge zet op zondag 17 november de deuren open voor het grote publiek. Filip Vermeulen werd vorig jaar nog verkozen tot Beste Beenhouwer van België 2018-2021 en ook met zijn boerenham viel hij in de prijzen.

Klasseslager Vermeulen bestaat 45 jaar en dit wordt gevierd op de Dag van de Ambachten op zondag 17 november. “Die dag zetten we onze deuren open voor iedereen”, klinkt het. “Van 9 tot 17 uur kan je het productieproces volgen van onder andere droge worst en gekookte ham en dit met de nodige uitleg van twee experts. Naast de rondleiding kan je ook genieten van hapjes en een drankje. Onze grootste troef is werken met vlees met een verhaal en goede herkomst. De eigen bereiding is net wat ons typeert en waar wij voldoening uit halen. Met droge ringworst en gekookt keelstuk hebben we ook twee erkende streekproducten uit het Meetjesland.”