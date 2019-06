Barbecue op Den Dries of ander openbaar groen in Evergem? Boete tot 350 euro Joeri Seymortier

12 juni 2019

13u47 0 Evergem Volgende week wordt het echt zomer, maar een barbecue in een openbaar park in Evergem blijft verboden. Er zijn boetes tot 350 euro.

De buurt van Doornzele Dries ziet vaker dat mensen bij goed weer de barbecue aansteken in het mooie openbaar groen. Verboden in het algemeen politiereglement, maar toch doen sommige mensen het keer op keer wanneer het goed weer wordt. “Het staat klaar en duidelijk in ons politiereglement dat barbecueën niet mag in openbare parken”, zegt politieraadslid Annie Goethals (CD&V). “Dat verbod werd al verschillende keren in het gemeentelijk infoblad gepubliceerd, en werd ook al verspreid via de andere gemeentelijke infokanalen. De dienst logistiek heeft ter plaatse al verschillende keren verbodspictogrammen geplaatst, maar deze lijken steeds te verdwijnen. Wanneer iemand een overtreding ziet, is het best om zo snel mogelijk de politiediensten te verwittigen. Voor ieders veiligheid. De gas-boete voor het stoken van vuur op openbare plekken kan snel oplopen tot 350 euro. Het achterlaten van afval kan ook nog eens voor 350 euro boete zorgen. Beter niet doen, dus”, zegt Annie Goethals nog.