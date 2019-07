Baby’s en peuters in Evergem krijgen gratis boekjes Joeri Seymortier

03 juli 2019

13u21 0 Evergem De jongste telgen van Evergem krijgen van het gemeentebestuur gratis boekjes. Dat gebeurt op zes maanden en op de leeftijd van 15 maanden.

Bibliotheek Evergem neemt deel aan het project Boekstart. “Boekstart leert ouders met jonge kinderen genieten van boeken”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Als je kindje zes maanden is, krijgt het een eerste gratis babyboekje. Het boekje ontvang je tijdens de consultaties bij Kind en Gezin. Je baby leert het boekje vastnemen en de bladeren omdraaien. Als je kind 15 maanden is, volgt een pakket met twee peuterboeken. Dat kan je afhalen in de bibliotheek. In het pakket zit ook een brochure met tips om voor te lezen. Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken, zijn taalvaardiger en doen het vaak beter op school. Samen met je kind in boeken kijken is fijn en gezellig. Het is goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten en geborgenheid.”

Lid worden van de bibliotheek Evergem is gratis. Info: www.evergem.be/bibliotheek.