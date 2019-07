Augustus: werken in zes straten in Evergem Joeri Seymortier

27 juli 2019

15u44 5 Evergem In de maand augustus wordt gewerkt in zes straten op het grondgebied van Evergem. Een overzicht.

Van 6 tot 14 augustus wordt gewerkt ter hoogte van Hoge Avrijestraat 5. Drie woningen worden aangesloten op de riolering. De aannemer moet een sleuf maken door de rijweg, daarom wordt dat deel van de straat afgesloten voor alle verkeer. Omleiding via de Kauwstraat.

In de week van 19 augustus worden dan weer drie woningen in de Hovenierstraat aangesloten op het rioleringsnet. Het zijn de woningen met huisnummers 74, 76 en 78, ter hoogte van het kruispunt met de Reibroekstraat. De werken duren vijf dagen. Er is een omleiding voorzien via Reibroekstraat, Kapellestraat, Droogte en de Hoevestraat.

Psychiatrie

In Langendam, ter hoogte van het psychiatrisch centrum, wordt in de periode tussen 6 en 23 augustus een voetpad heraangelegd. De werken zullen vijf dagen duren. Deze werken waren al voorzien in januari, maar zijn dan uitgesteld omdat er dan ook werken waren aan de spoorlijn. Langendam gaat tijdens de werken dicht voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Mithremstraat, Hooiwege, Sleidinge-Dorp en de Weststraat.

Akkerken

Op 12, 13 en 14 augustus, en ook op 19 en 20 augustus, worden werken uitgevoerd aan de woning Akkerken 1. Omdat er een kraan en een container geplaatst worden, gaat de straat dicht voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.

Eeklostraat en Molenwegel

Van 19 tot en met 30 augustus tenslotte voert een aannemer in opdracht van De Watergroep werken uit in de Eeklostraat en Molenwegel. Een deel van Molenwegel wordt dan afgesloten voor alle verkeer, en in de Eeklostraat is er beurtelings verkeer.

Info: www.evergem.be.