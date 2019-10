Asiel Catpower in oude gebouwen Electrabel: tijdelijke thuis voor 70 katjes Joeri Seymortier

16 oktober 2019

11u54 2 Evergem Zeven vrijwilligers zetten hun schouders onder Catpower, een nieuw kattenasiel in Evergem. In de oude gebouwen van Electrabel in de Gentweg vinden nu al zeventig katten tijdelijk een nieuwe thuis. Je kan er ook terecht als je een nieuw katje in huis wil halen.

De oude gebouwen van Electrabel in de havenbuurt van Evergem hebben een nieuwe bestemming. De nieuwe vzw Catpower heeft er een kattenasiel geopend. Een groot deel van de vrijwilligers die er werken, hebben hun sporen al verdiend op de Poezenboot in Gent. Ze willen nu instaan voor de opvang van katten in Evergem en een groot deel van het Meetjesland. “Iets waar in deze regio nood aan is”, zegt Els De Cat, die samen met de collega’s Petra, Tania, Jos, Carina, Katja en Katlijn voor de katten zorgt. “Wij zijn een nieuw asiel voor gevonden of gedumpte katten. De katten worden hier binnen gebracht door mensen die een katje vinden, of door de politie. In Gent is er voldoende opvang voor katten, maar we merkten dat dit in Evergem niet het geval was. Daarom hebben we hier Catpower opgericht.”

Opvanggezinnen

Van bij de start zijn er meteen al een zeventigtal katten die opgevangen worden door Catpower. Niet allemaal in het asiel in de Gentweg, maar ook bij opvanggezinnen die tijdelijk voor een katje zorgen. Wie op zoek is naar een katje, kan bij Catpower langs gaan om een katje te adopteren. “Wanneer hier een kat of een kitten binnen gebracht wordt, dan wordt die altijd grondig onderzocht door een dierenarts”, vertelt Els. “We zorgen er zo snel mogelijk voor dat de gevonden of gedumpte kat weer gezond wordt. De poezen worden hier met de grootste zorg opgevangen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die katjes hier blijven. We maken graag plaats voor nieuwe gevonden katten die het nodig hebben, dus is het belangrijk dat we voor de gezonde katten een nieuwe thuis vinden. Dus ook daarvoor kan je hier terecht.”

Peter of meter

Els De Cat mocht zelf als kind geen dieren houden thuis. Haar liefde voor katten is pas later gekomen. “Ik heb ooit een kitten gekregen, en zo is mijn liefde voor katten gegroeid”, vertelt de vrouw. “Je krijgt veel liefde terug van katten, en daarom ben ik er zo graag mee bezig. Hier bij Catpower is er altijd wel iets te doen. Het is niet gemakkelijk om als vzw op te starten. We krijgen gelukkig een financieel duwtje van de gemeente Evergem, maar voor de rest leven we uitsluitend op basis van de giften. Je kan peter of meter worden van onze vzw en ons zo helpen. Of je kan je ook opgeven als opvanggezin om tijdelijk een katje op te vangen. Die mensen worden door ons professioneel begeleid, zodat de kat ook daar de beste zorgen krijgt.”

Op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur, kan je vrij in en uit bij Catpower, Gentweg 18 in Evergem. Info: www.catpowervzw.be.