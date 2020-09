AS Rieme start met recreantenwerking: “Op een gezonde manier opbouwen naar nieuwe loopdoelen” Kristof Vereecke

07 september 2020

17u47 0 Evergem De bekende atletiekvereniging AS Rieme start vanaf 30 september met een gloednieuwe recreantenwerking. Iedereen kan voortaan terecht op de atletiekpiste aan de Hoge Wal om er de liefde voor de loopsport te ontdekken.

Droom je er van om 5 kilometer te kunnen lopen? Of liggen je sportieve doelen verder? Wie weet is atletiekclub AS Rieme dan wel iets voor jou. Zo starten ze er vanaf 30 september met een nieuwe recreantenwerking. “We willen beginnende lopers helpen om op een gezonde manier op te bouwen”, zegt Carine Van Hulle. Samen met Elke De Vreese en Luc Rondas vormt Carine de vaste trainersgroep van de recreanten. “Iedereen die bij ons aansluit, loopt puur voor het plezier. Prestaties zijn bij onze recreanten van ondergeschikt belang. Sommigen bouwen op naar 5 kilometer, anderen zullen na een jaar 15 kilometer kunnen lopen. Op een gezonde manier opbouwen naar nieuwe loopdoelen, daar is het om te doen.”

Recreanten zijn nu al elke woensdag welkom van 18.30 uur tot 20 uur, in de wintermaanden wordt er gelopen van 17.30 uur tot 19 uur. Om de twee weken wordt er op zondag gelopen op locatie. De definitieve inschrijvingen starten op woensdag 30 september. Deelnemen kost 30 euro, inclusief verzekering voor sportongevallen. De eerste drie sessies zijn gratis.