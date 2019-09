Architect én vastgoedmakelaar: “Logische combinatie, maar toch heel zeldzaam” Stefaan De Beule opent Arch-Immo aan gemeentehuis Evergem Joeri Seymortier

13 september 2019

15u15 0 Evergem Het lijkt een logische combinatie, maar in Vlaanderen zijn er officieel geen geregistreerd. Stefaan De Beule (44) is architect en heeft nu ook zijn eigen immokantoor geopend. Hij deed dat recht tegenover het gemeentehuis van Evergem. Handig: op één adres een huis kopen, en het meteen door dezelfde man laten verbouwen. “Dat is inderdaad al gebeurd”, zegt Stefaan.

In een mooi pand recht tegenover het gemeentehuis van Evergem vind je nu Arch-Immo. De naam die Stefaan De Beule aan zijn bedrijf geeft, verraadt wat het is: een combinatie van een architectenbureau en een immokantoor. “Het lijkt misschien een logische combinatie, maar tot mijn eigen verwondering heb ik in Vlaanderen nog geen enkele voorganger gevonden, die effectief als combinatie geregistreerd staat”, zegt Stefaan De Beule. “Ik ben al twintig jaar architect en mijn handtekening staat ondertussen al op zo’n 300 panden. Enkele jaren geleden was er toch een beetje een economische terugval, en dat heeft mij aan het denken gezet. Wat kan ik nog doen? En toen kwam het idee van een combinatie met vastgoed ter sprake. Ik heb twee jaar stage gedaan als vastgoedmakelaar, en studeerde tegelijk bij als vastgoedexpert.”

Vakkennis

Een immomakelaar die ook architect is, zorgt voor een pak voordelen. “Ik heb natuurlijk twintig jaar vakkennis als architect, en dat is als vastgoedmakelaar echt wel een voordeel”, zegt Stefaan. “Wanneer ik met potentiële klanten een pand bezoek, denk ik vaak al enkele stappen verder. Die muur kan er uit, daar kan een venster in, of dat kunnen we later op die manier aanpassen. Wanneer ik een huis verkoop, ben ik het in mijn hoofd al aan het inrichten. Ik heb de combinatie ook al effectief gemaakt: een koppel die bij mij een huis gekocht had, heeft hier ook de plannen laten tekenen om het huis nadien te verbouwen. Leuk als je een vertrouwensband opbouwt met de klanten, en ze zo op verschillende momenten in hun leven kan begeleiden. Je koopt of verbouwt vaak maar één keer in je leven, dus dat moet echt een droomparcours zijn.”

Tussen de mensen

Als Stefaan De Beule moet kiezen tussen de architectuur of immobiliën, klopt zijn hart toch iets sneller voor het vastgoed. “Ik ben graag op de baan, en ben graag tussen de mensen. Als architect zit je vaak op je bureau, en zit je ’s avonds urenlang alleen te tekenen. Maar nu wil ik mijn twee passies vooral blijven combineren. Het beste van twee werelden samenbrengen in één bedrijf. Wat mijn toekomstplannen zijn? Ik wil nu eerst mijn zaak hier uitbouwen, en mijn klanten bijstaan op één van de meest cruciale momenten in hun leven. Wat er na komt zien we wel. Stap per stap”, zegt Stefaan nog.