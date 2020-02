Antenna Festival: Stroming organiseert tweedaags festival voor elektronische muziek Joeri Seymortier

20 februari 2020

13u49 0 Evergem Stroming, het Cultuurcentrum Evergem, organiseert op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari voor het eerst een tweedaags muziekfestival rond elektronische muziek.

Het Antenna Festival wordt gehouden op vrijdag vanaf 19 uur, en op zaterdag vanaf 15 uur. Telkens tot 1.30 uur ’s nachts. Naast optredens is er ook een tentoonstelling waar je onder andere door een heuse neon-installatie kan wandelen. “Antenna is een avontuurlijke tweedaagse rond elektronische muziek in al haar facetten”, zegt Karel Van Poucke van Stroming. “Geen Tomorrowland-toestanden, wel een combinatie van jonge bands die het experiment niet schuwen, afgewisseld met gevestigde waarden. Ik denk daarbij aan Daniel B van Front 242 en Nothing But Noise, of David Poltrock van Hooverphonic en De Mens. Zowel op het podium als in de mezzanine van de bib Sleidinge zal je muzikale ontdekkingen kunnen beleven, en ook de foyer wordt omgetoverd tot een audiovisuele klankinstallatie. Buiten aan het Cultuurcentrum staat ook een foodtruck.”

Het volledige programma kan je ontdekken op www.antennafestival.be.