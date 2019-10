Anderhalve maand werken in Tereeken in Ertvelde Joeri Seymortier

19 oktober 2019

16u05 0 Evergem De gemeente Evergem plant asfalteringswerken in Tereeken in Ertvelde.

De werken zijn gepland in de periode tussen 21 oktober en 6 december. De werfzone wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de Ertveldesteenweg, Biezenkouter en de Holstraat.

De kantstroken worden vernieuwd en de toplaag van de rijweg wordt vernieuwd.De kasseistroken van de aansluiting Holstraat en Eeklostraat worden vervangen door asfalt.

Tijdens de werken zullen de woningen niet altijd bereikbaar zijn met de wagen. De inwoners kregen hierover al een brief van het gemeentebestuur.

Info: www.evergem.be.