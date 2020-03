Als eerste in het Meetjesland: Evergem gaat volgende week voor digitale gemeenteraad Joeri Seymortier

18 maart 2020

12u40 0 Evergem Overal in het Meetjesland worden de gemeenteraden van maart geschrapt door corona. Maar in Evergem wordt volgende week een digitale gemeenteraad gehouden.

De schepenen en gemeenteraadsleden van Evergem zullen op donderdag 26 maart een digitale gemeenteraad houden. “Het is niet mogelijk om met 33 raadsleden in een ruimte samen te komen en te vergaderen”, zegt schepen en kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA). “Maar zomaar een maand geen beslissingen nemen, lijkt ons ook geen goed idee. Vandaar dat de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad beslist hebben om een digitale gemeenteraad te houden. Dat zal gebeuren via het systeem Cobra, waarop alle politici in Evergem ook hun dossiers kunnen raadplegen. Het wordt geen gemeenteraad met webcam op video, want dat zou niet lukken. Gemeenteraadsleden geven hun reacties en bemerkingen door op elk agendapunt, en krijgen via het online systeem een schriftelijk antwoord. Volgende week donderdag moeten de punten dan gestemd worden. De beslissingen worden dan meteen openbaar gemaakt.”

Elders schrappen

In Kaprijke wordt de gemeenteraad van 26 maart geschrapt. “Normaal gezien hervatten we onze werkzaamheden op de voorziene gemeenteraad van 30 april”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Patrick Hugaert. In Lievegem wordt de gemeenteraad van 25 maart verdaagd, in samenspraak met alle fracties. Eerder deze week werd ook al de gemeenteraad van Eeklo geschrapt.