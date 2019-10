Allerheiligen: sereen concert Reveil op begraafplaats Kluizen Joeri Seymortier

09u03 0 Evergem Op vrijdag 1 november pakt Evergem uit met Reveil, een sereen concert op de begraafplaats van Kluizen.

Reveil is een gratis evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. “Een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente, met het diepste respect voor elke overtuiging”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Dat gebeurt vrijdag op meer dan honderd begraafplaatsen in Vlaanderen, en bij ons ook in Kluizen. Op Allerheiligen gaan we op de begraafplaats in Kluizen de stilte even doorbreken. Alex de Backer en Freddy Baetsle brengen een eerbetoon aan hun overleden dorpsgenoten. Tussen 17 en 18 uur kan je genieten van accordeon en zang.”