Advocaat Scheerlinck dient samen met legionella-slachtoffers een klacht in tegen onbekenden: “Er moet druk op de ketel gezet worden” Jeffrey Dujardin

12 juni 2019

20u10 0 Evergem Dat de slachtoffers van de legionella-epidemie antwoorden willen, dat is zeker duidelijk. De frustratie was voelbaar bij de persconferentie die meester Frank Scheerlinck hield voor en met de slachtoffers. Meester Scheerlinck zal eind volgende week een klacht indienen tegen onbekenden. “Er moet druk op de ketel gezet worden”, zegt hij.

Het onbegrip is groot in de zaal van de vzw Germinal, die gratis opengesteld werd door Johan van Hove, in Evergem. Advocaat Frank Scheerlinck wil “als één blok” tegen onbekenden een klacht indienen. Hij was geflankeerd door Tania Braeckman (haar neef Hervé Férodet was één van de dodelijk slachtoffers), zijn vrouw en advocate Ellen Baele en Sabine De Maesschalk (haar man raakte besmet in 2017). “Waarom weten we zo weinig. Ik hoor zogezegd niet bij de slachtoffers”, zegt de 31-jarige Tim Dessein uit Nazareth die door het oog van de naald kroop. “De ziekte brak een maand te vroeg uit, zeiden ze me.” Waarop meester Scheerlinck een gevat antwoord klaar had. “Laat mij duidelijk zijn, ik ben een advocaat. Bij mij gaat het niet over de incubatieperiode, maar over de incriminatieperiode.”

Ook de werknemer van Stora Enso die besmet raakte en in het ziekenhuis belandde, was aanwezig. Wat soms tot verhitte discussies leidde. “Waarom komt het tweede bedrijf niet naar buiten?”, vroeg hij zich af. “Het is heel de tijd over Stora Enso.” Scheerlinck bedaarde de gemoederen en gaf duidelijkheid over hoe een gerechtelijk onderzoek loopt en wat de opties zijn. “Na de klacht krijgen we binnen de maand inzage in het onderzoek, en kunnen de antwoorden op jullie vragen gegeven worden”, zegt hij. “Dan zien we hoe we verder gaan en bekijken we wie strafrechtelijk of burgerlijk verantwoordelijkheid draagt.”

Een dag na het nieuws bekend was dat meester Scheerlinck de slachtoffers wou vertegenwoordigen, kwam de gemeente Evergem ook met het aanbod. “Het is bizar dat de overheid zich komt moeien, dit is een privé-aangelegenheid voor de slachtoffers.”

Na de conferentie bleken al een zestal slachtoffers zich aangemeld te hebben bij de advocaat. “Ik hoop begin volgende week duidelijkheid te hebben over wie ik vertegenwoordig”, zegt hij.

Meer over Frank Scheerlinck