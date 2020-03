Activiteiten afgelast door coronavirus: “Grootouderfeesten houden nu te gevaarlijk” Anthony Statius

12 maart 2020

08u21 0 Evergem In Evergem worden enkele activiteiten afgelast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het gaat om de grootouderfeesten in de gemeentelijke basisschool van Sleidinge, de maaltijden in het lokaal dienstencentrum Het Hoeksken vanaf vrijdag 13 maart tot en met 13 april en de vormingsactiviteiten in het LDC. De gemeente voorziet een oplossing voor wie daar komt eten en zelf niet in een maaltijd kan voorzien. Alle andere activiteiten kunnen voorlopig gewoon doorgaan. “Specialisten wijzen erop dat het besmettingsgevaar groter is waar kinderen en ouderen samen zijn”, klinkt het. “Daarom is er bijzondere aandacht voor activiteiten met grootouders op scholen. De gemeente volgt de situatie uiteraard op de voet en stuurt de richtlijnen bij indien nodig.”

Het Lokaal Dienstencentrum in Evergem is niet volledig gesloten. De individuele dienstverlening gaat er gewoon door. Dat zijn onder meer de zitdagen van de sociale dienst en de afspraken bij de kapper en de pedicure.

In de woonzorgcentra gelden specifieke maatregelen. Die worden in de woonzorgcentra zelf meegedeeld. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Zorgbedrijf Meetjesland, via zorgbedrijfmeetjesland.be, info@zorgbedrijfmeetjesland.be of 09/210.30.70.

De laatste richtlijnen en maatregelen vind je op evergem.be/corona en kan je opvragen via 09/216.05.00.