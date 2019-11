Acht gewonden bij frontale klap op Reibroekstraat Didier Verbaere

09 november 2019

01u40 0 Evergem Op de Reibroekstraat in Evergem vielen vrijdag rond middernacht acht gewonden bij een verkeersongeval. Twee wagens reden er frontaal op elkaar in. Vier inzittenden in elke wagen werden door de brandweer uit de verhakkelde wagens bevrijd en overgebracht naar ziekenhuizen in Gent.

Het ongeval gebeurde vlak voor het kruispunt met Meerbeke. Een Opel Astra met vier jongeren reed in de richting van Evergem toen de chauffeur in een flauwe bocht en waarschijnlijk aan te hoge snelheid de controle over zijn stuur verloor. De wagen ging aan het slingeren en reed frontaal in op een Citroen die uit de andere richting kwam. Ook in deze auto zaten vier jongeren.

De Citroen belandde door de klap op zijn flank in de gracht. Alle inzittenden liepen lichte tot ernstige verwondingen op en werden door de brandweer uit de wagens bevrijd. Ze werden overgebracht naar het UZ en Sint-Lucas in Gent. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. Het Parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de vaststellingen te doen.