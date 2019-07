Aantal inbraken in Assenede en Evergem daalt drastisch: “Niet meteen verklaring voor” Sam Ooghe

04 juli 2019

11u49 0 Evergem Uit de halfjaarcijfers van de politiezone Assenede-Evergem blijkt dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraken in vergelijking met vorig jaar drastisch gedaald is.

De politie verspreidde de cijfers deze week. In het hele jaar 2018 noteerde politie 141 feiten: 89 effectieve inbraken en 52 mislukte pogingen. In de eerste zes maanden van 2019 stelde de politie slechts 48 feiten vast, waarvan 27 effectieve inbraken. Omgerekend zou het aantal feiten dalen van bijna drie inbraakpogingen of inbraken per week, naar minder dan twee per week. Dat is een vrij drastische daling.

“Hoe dat komt? Dat is een moeilijke vraag, waarop ik niet meteen een vaststaande verklaring kan geven", aldus Yves Tuytschaever van de PZ Assenede-Evergem. “ Uiteraard zijn dit voorzichtige cijfers, en hopen we dat de politiezone in de tweede helft van het jaar ook gespaard blijft van inbraken. Momenteel zou ik uit deze cijfers niets meer afleiden dat de inbrekers voorlopig weg blijven.”

De politie benadrukt dat wie op vakantie vertrekt, nog steeds afwezigheidstoezicht kan aanvragen. Ook voor extra tips of diefstalpreventieadvies kunnen bewoners zich steeds melden bij de politie.